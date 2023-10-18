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Куница признался, что с Косторной непросто кататься в паре из-за её амбиций

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Российский фигурист Георгий Куница рассказал, что ему непросто кататься в паре с чемпионкой Европы Алёной Косторной.
Куница признался, что с Косторной непросто кататься в паре из-за её амбиций
  • РИА Новости

«Партнёр в шоу и спорте — это схожие ощущения? Совершенно разные. Когда мы с Алёной катались в шоу, никто не оценивал, какого уровня сложности тот или иной элемент, какого качества. После того, как стали работать с прицелом на спорт, очень быстро поняли, что всё наше предыдущее катание в паре — это детский сад, не более. Здесь у партнёра совершенно другая ответственность

Плюс — у Алёны определённые амбиции. Она — чемпионка Европы, соответственно, никогда не согласилась бы кататься просто так, не предъявляя требований к максимальному результату. Понятно, что ей хочется добиться этого как можно быстрее», — заявил Куница в интервью RT.

Ранее фигуристка Трофимова отметила уникальную работу Косторной в качестве хореографа.

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