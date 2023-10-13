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Фигуристка Трофимова отметила уникальную работу Косторной в качестве хореографа

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Фигуристка Кира Трофимова высказалась о работе чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной в качестве хореографа.
Фигуристка Трофимова отметила уникальную работу Косторной в качестве хореографа
  • РИА Новости

«Мне очень понравилось взаимодействовать с Алёной Косторной. Она ставит уникальные вещи. Работали над руками, эмоциями, заполняли пустые места всякими штучками. Кардинально короткую программу не меняли», — цитирует Трофимову РИА Новости

14-летняя ученица Евгения Плющенко заняла третье место на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.

7 октября стало известно, что Косторная работает над постановкой программы для cеребряного призёра первенства России среди юниоров — 2022 Софьи Самоделкиной, которая получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. 

Ранее Плющенко сообщил о том, что его сын Александр защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.

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