Фигуристка Трофимова отметила уникальную работу Косторной в качестве хореографа
- РИА Новости
«Мне очень понравилось взаимодействовать с Алёной Косторной. Она ставит уникальные вещи. Работали над руками, эмоциями, заполняли пустые места всякими штучками. Кардинально короткую программу не меняли», — цитирует Трофимову РИА Новости.
14-летняя ученица Евгения Плющенко заняла третье место на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.
7 октября стало известно, что Косторная работает над постановкой программы для cеребряного призёра первенства России среди юниоров — 2022 Софьи Самоделкиной, которая получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны.
Ранее Плющенко сообщил о том, что его сын Александр защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.