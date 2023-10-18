Шавло считает, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки Джикии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.

«Прежде всего, для более детального разговора на данную тему необходимо знать распорядок команды и какие правила сейчас действуют в этом отношении. Если необходимо присутствие каждого, решение в данном вопросе отходит руководству команды. Наверное, можно было бы ограничиться только штрафом, ведь тренировки ведут к повышению мастерства футболиста и это приведёт к определённым последствиям.

Полагаю, что после ситуации с Джикией, Соболев хотел поддержать его как друг и мог находиться под некоторым влиянием от происходящего c Георгием. Такое часто бывает в футболе. Ситуация действительно непростая, но для более полного понимания нужно знать о происходящем изнутри коллектива», — сказал Шавло RT.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поддержал решение Абаскаля отстранить Соболева.