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Шавло считает, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки Джикии

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.
Шавло считает, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки Джикии
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«Прежде всего, для более детального разговора на данную тему необходимо знать распорядок команды и какие правила сейчас действуют в этом отношении. Если необходимо присутствие каждого, решение в данном вопросе отходит руководству команды. Наверное, можно было бы ограничиться только штрафом, ведь тренировки ведут к повышению мастерства футболиста и это приведёт к определённым последствиям.

Полагаю, что после ситуации с Джикией, Соболев хотел поддержать его как друг и мог находиться под некоторым влиянием от происходящего c Георгием. Такое часто бывает в футболе. Ситуация действительно непростая, но для более полного понимания нужно знать о происходящем изнутри коллектива», — сказал Шавло RT.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поддержал решение Абаскаля отстранить Соболева.

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