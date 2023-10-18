Хаджи: Абаскалю подсказали, как надо вести себя с российскими футболистами

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.

«Я давно стал замечать, что в «Спартаке» наметились явные проблемы с дисциплиной внутри команды. Поначалу считал, что это из-за разных типов менталитета у игроков и главного тренера. Скорее всего, Абаскаль не знал, что с нашими игроками необходимо жёстко работать. В чём сложность приезжать на завтрак команды в 9 часов утра? Если сказано — делай. Я вообще слышал от некоторых, а зачем нам ездить в Тарасовку, там же пробки?

Думаю, что Абаскалю наконец-то подсказали, как надо вести себя с российскими футболистами, чем он и воспользовался. На мой взгляд, красно-белым не хватает такой должности в структуре клуба, как начальник команды, для содействия тренеру», — сказал Хаджи RT.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что дружба с Джикией могла повлиять на решение Абаскаля отстранить Соболева.