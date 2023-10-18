Мостовой: дружба с Джикией могла повлиять на решение Абаскаля отстранить Соболева

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.

«В любой команде всегда будет место для определённых недопониманий и недовольств. Нельзя угодить всем. Могу сказать вам это исходя из собственного опыта. Другое дело, что сама ситуация кажется немного подозрительной из-за дружбы Соболева и Джикии. Возможно, Александр возмущён ситуацией с Георгием, на что и отреагировал Абаскаль, поскольку хотел сохранить контроль над командой.

Гильермо сейчас тяжело в том плане, что он никогда не был сам профессиональным футболистом. Он не ощущает атмосферу в раздевалке, как игроки, и видит всё по-своему. Это проблема многих его коллег, кто также не прошёл путь от игрока до тренера», — сказал Мостовой RT.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева.