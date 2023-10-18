Скалони: Месси сам решает, сколько минут проведёт на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего команды Лионеля Месси после победы над Перу в рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 2026.

«Надеюсь, что он будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его в деле. Самое важно, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут проведёт на поле», — цитирует Скалони сайт сборной Аргентины.

Встреча в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершилась со счётом 2:0. Футболист отметился дублем в игре.

Теперь на счету игрока 31 гол в квалификации. Он побил достижение Луиса Суареса и стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Ранее Месси заявил, что после победы на ЧМ сборная Аргентины стала более уверенной.