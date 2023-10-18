На Макгрегора не будет заведено уголовное дело по поводу инцидента с девушкой на матче НБА
- AP
«После тщательного расследования, включавшего в себя просмотры видеозаписей и опрос свидетелей, власти пришли к выводу, что не стоит заводить уголовное дело», — цитирует Ланес TMZ.
Инцидент произошёл 9 июня после четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера.
Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании.