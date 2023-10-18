На Макгрегора не будет заведено уголовное дело по поводу инцидента с девушкой на матче НБА

Барбара Ланес, адвокат бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщила о том, что на её клиента не будет заведено уголовное дело после обвинений в изнасиловании девушки во время матча НБА.

«После тщательного расследования, включавшего в себя просмотры видеозаписей и опрос свидетелей, власти пришли к выводу, что не стоит заводить уголовное дело», — цитирует Ланес TMZ.

Инцидент произошёл 9 июня после четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании.