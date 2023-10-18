Тренер «Амкара» остался недоволен действиями судей в матче со «СКА-Хабаровск» в КР

Главный тренер «Амкара» Иван Черенчиков остался недоволен работой судейской бригады в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

«Конечно, я не согласен по судейству в целом. Есть моменты, которые мне непонятны. Когда головой играет футболист, а в ответ игрок ногой чуть ли голову не сносит, — это как минимум жёлтая в первом случае», — приводит слова Черенчикова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» вышел в 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» проиграл «Краснодару» и вылетел из Кубка России по футболу.