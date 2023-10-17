Ярошик: не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что российских футболистов не ждут в Европе.

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я всё-таки недолго пробыл в России. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием ваших игроков не будут брать европейские клубы», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Под его руководством «Оренбург» провёл семь матчей, потерпев пять поражений, одержав одну победу и одну игру сыграв вничью.

Ранее Иван Башич сообщил, что сказал Ярошик перед уходом из клуба.