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Ярошик: не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут

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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик считает, что российских футболистов не ждут в Европе.
Ярошик: не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут
  • РИА Новости

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я всё-таки недолго пробыл в России. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием ваших игроков не будут брать европейские клубы», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Под его руководством «Оренбург» провёл семь матчей, потерпев пять поражений, одержав одну победу и одну игру сыграв вничью.

Ранее Иван Башич сообщил, что сказал Ярошик перед уходом из клуба.

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