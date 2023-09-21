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Башич: Ярошик сказал команде на прощание, что чувствует сожаление

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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич сообщил, что сказал главный тренер Иржи Ярошик перед уходом из клуба.
Башич: Ярошик сказал команде на прощание, что чувствует сожаление
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Ярошик сказал на прощание команде, что он чувствует сожаление. Но мы тоже испытывали такие чувства, потому что у нас были хорошие отношения с ним. Но это футбол! Да, его поступок я понимаю. Это было тяжело для него», — цитирует Башича «Чемпионат».

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. 

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и была одна ничья.

Новым тренером «Оренбурга» был назначен испанец Давид Деограсия.

Ранее «Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России.

 

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