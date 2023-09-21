Башич: Ярошик сказал команде на прощание, что чувствует сожаление
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«Ярошик сказал на прощание команде, что он чувствует сожаление. Но мы тоже испытывали такие чувства, потому что у нас были хорошие отношения с ним. Но это футбол! Да, его поступок я понимаю. Это было тяжело для него», — цитирует Башича «Чемпионат».
22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика.
Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и была одна ничья.
Новым тренером «Оренбурга» был назначен испанец Давид Деограсия.
Ранее «Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России.