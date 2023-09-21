Башич: Ярошик сказал команде на прощание, что чувствует сожаление

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич сообщил, что сказал главный тренер Иржи Ярошик перед уходом из клуба.

«Ярошик сказал на прощание команде, что он чувствует сожаление. Но мы тоже испытывали такие чувства, потому что у нас были хорошие отношения с ним. Но это футбол! Да, его поступок я понимаю. Это было тяжело для него», — цитирует Башича «Чемпионат».

22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика.

Под руководством наставника «Оренбург» провёл семь матчей, в которых потерпел пять поражений, одержал одну победу и была одна ничья.

Новым тренером «Оренбурга» был назначен испанец Давид Деограсия.

Ранее «Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России.