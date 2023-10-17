Узнать больше

Трусова — о любимых прозвищах: «королева квадов» мне нравится

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о любимых прозвищах.
Трусова — о любимых прозвищах: «королева квадов» мне нравится
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Конечно, прозвище «королева квадов» мне нравится. Болельщики используют только те, которые нравятся. Любимые прозвища — «русская ракета» и «королева квадов», — цитирует Трусову «Okko Спорт».

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова призналась в двух фобиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить