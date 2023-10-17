Трусова — о любимых прозвищах: «королева квадов» мне нравится

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о любимых прозвищах.

«Конечно, прозвище «королева квадов» мне нравится. Болельщики используют только те, которые нравятся. Любимые прозвища — «русская ракета» и «королева квадов», — цитирует Трусову «Okko Спорт».

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова призналась в двух фобиях.