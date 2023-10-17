Фигуристка Трусова призналась в двух фобиях

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих страхах.

«Я боюсь и того и другого. Для меня страшно быть и в космосе, и на глубине. Когда я плаваю, то всё время боюсь, что кто-нибудь или что-нибудь выплывет из глубины. И также на самолёте даже боюсь летать», — цитирует Трусову «Okko Спорт».

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Ранее Трусова показала, как китайские болельщики встретили её в аэропорту.