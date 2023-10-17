Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке

Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов вспомнил, как повздорил с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошёл сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть», — цитирует Ятимова «Чемпионат».

Игра в Эр-Рияде завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Саудовской Аравии. Португалец отличился на 66-й минуте.

«Аль-Наср» с шестью очками лидирует в группе F. «Истиклол» (одно очко) располагается на последней строчке.

Португалец в 30 матчах за «Аль-Наср» забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Игрок выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов.