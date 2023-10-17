Энберт: Петросян постоянно идёт по пути усложнения
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«Петросян думает только о самых высоких местах и на Гран-при, и на чемпионате России. У неё был сумасшедший запас перед конкурентками. Она постоянно идёт по пути усложнения», — цитирует Энберта сайт ОКР.
По итогам короткой и произвольной программ россиянка получила от судей 234,74 балла. Петросян является ученицей Этери Тутберидзе.
Второй стала Анна Фролова с результатом 210,88. Третья — Елизавета Куликова (199,21).
Ранее Илья Авербух похвалил Петросян за победу на этапе Гран-при России в Уфе.