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Энберт: Петросян постоянно идёт по пути усложнения

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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт поделился впечатлениями от выступления фигуристки Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России в Уфе.
Энберт: Петросян постоянно идёт по пути усложнения
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Петросян думает только о самых высоких местах и на Гран-при, и на чемпионате России. У неё был сумасшедший запас перед конкурентками. Она постоянно идёт по пути усложнения», — цитирует Энберта сайт ОКР.

По итогам короткой и произвольной программ россиянка получила от судей 234,74 балла. Петросян является ученицей Этери Тутберидзе.

Второй стала Анна Фролова с результатом 210,88. Третья — Елизавета Куликова (199,21).

Ранее Илья Авербух похвалил Петросян за победу на этапе Гран-при России в Уфе.

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