Palestra News: «Палмейрас» намерен сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может перейти в «Палмейрас».

Как сообщает Palestra News в социальных сетях, переговоры между сторонами на данный момент не начались, но существует вероятность того, что в конце текущего сезона «Палмейрас» сделает «Зениту» предложение по бразильцу.

В нынешнем сезоне игрок провёл 17 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется форвардом «Црвены звезды» Миятовичем.