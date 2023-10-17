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Palestra News: «Палмейрас» намерен сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может перейти в «Палмейрас».
Palestra News: «Палмейрас» намерен сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Palestra News в социальных сетях, переговоры между сторонами на данный момент не начались, но существует вероятность того, что в конце текущего сезона «Палмейрас» сделает «Зениту» предложение по бразильцу.

В нынешнем сезоне игрок провёл 17 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется форвардом «Црвены звезды» Миятовичем.

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