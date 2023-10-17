Спортивный директор «Оренбурга»: Адамов неплохо смотрелся в сборной России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о дебютном матче защитника Арсена Адамова в сборной России.

«Любой вызов игрока в сборную — радостное событие для «Оренбурга». Я смотрел матч, Арсен смотрелся достаточно неплохо. В дальнейшем этот дебют придаст Адамову уверенности. Это всё плюс для клуба», — цитирует Андреева Metaratings.ru.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2.

Помимо Адамова, за сборную дебютировали нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев, защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и голкипер «Урала» Илья Помазун.

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