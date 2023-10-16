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Помазун, Джикия и Горшков выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кенией

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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Кении.
Помазун, Джикия и Горшков выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Кенией
  • РИА Новости

Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Фомин, Баринов, Джикия, Горшков, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев.

Запасные: Сафонов, Лантратов, Солдатенков, Макарчук, Пиняев, Глебов, Чалов, Обляков, Волков, Харин, Сергеев, Кузяев, Сильянов.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее Тарханов высказал мнение, что оборона сборной России станет надёжнее с выходом Джикии.

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