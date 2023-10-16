Саитов: если бокса не будет на Играх, любителям надо переходить в профессионалы

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отложить включение бокса в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я верю, что всё-таки бокс сохранят на Олимпиаде, поскольку, на мой взгляд, это один из самых красивых видов спорта. Он был на самых первых Играх, и без него программа соревнований станет бедной. Поскольку сейчас вводятся какие-то непонятные для меня дисциплины.

Смогут ли спортивные федерации создать альтернативу IBA? Создать её, может быть, можно и быстро, но нормальное функционирование организации зависит от некоторых факторов. Нужен харизматичный и ресурсный лидер. Он должен быть уважаемым в сфере бокса. Он должен уметь объединять людей и работать с ними, иначе получится как раньше, когда такие структуры просто собирали с людей деньги. IBA в этом плане — масштабная организация, которая активно работает, посещает все и даже африканские, бедные страны, развивает бокс везде, у неё есть призовой фонд.

Если бокса не будет на Олимпиаде, спортсменам следует переходить в профессионалы, потому что новая организация не сможет делать большие призовые за чемпионаты мира, Европы и т. д. А за те призовые, которые были ранее, нет смысла бороться. Надо в этом случае готовиться к профессионалам, переходить в бокс и зарабатывать этим. Он, к слову, на мой взгляд, является одним из самых высокооплачиваемых видов спорта», — сказал Саитов RT.

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