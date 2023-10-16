Анцелиович: российский клуб может дать денег Распутько для выплат «Шахтёру»

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, какие риски будут нести российские клубы, если захотят подписать сбежавшего полузащитника «Шахтёра» Александра Распутько.

«Считаю, что данный вопрос стоит рассматривать внутри рамок регламента ФИФА. Футболист сам нарушил стабильность договора и расторг его без уважительной причины. Во всяком случае, на сегодняшний день всё выглядит так. Возможно, позднее Распутько сможет назвать причину своего поступка. Разрыв контракта по чьей-либо инициативе до истечения его срока непременно влечёт за собой выплату компенсации. Как правило, она прописывается заранее или устанавливается специальным дисциплинарным органом.

Полагаю, что «Шахтёр» сейчас захочет её получить. Если Александра запланирует подписать какой-либо российский клуб, он может выделить ему деньги, чтобы он закрыл все вопросы с бывшей командой», — сказала Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович ответила на вопрос, какие санкции может применить «Шахтёр» в отношении своего сбежавшего полузащитника.