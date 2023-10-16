Анцелиович: «Шахтёр» может только расторгнуть договор с Распутько
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«В данной ситуации «Шахтёр» обладает правом расторгнуть договор с Александром по причине его неявки в команду. Это будет считаться прекращением сотрудничества по инициативе самого футболиста. Ничего больше клуб сделать не может», — заявила Анцелиович RT.
12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
Ранее отец полузащитника Распутько высказался о судьбе сына.