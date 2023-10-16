Анцелиович: «Шахтёр» может только расторгнуть договор с Распутько

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, какие санкции может применить «Шахтёр» в отношении своего сбежавшего полузащитника Александра Распутько.

«В данной ситуации «Шахтёр» обладает правом расторгнуть договор с Александром по причине его неявки в команду. Это будет считаться прекращением сотрудничества по инициативе самого футболиста. Ничего больше клуб сделать не может», — заявила Анцелиович RT.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее отец полузащитника Распутько высказался о судьбе сына.