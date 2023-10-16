Костомаров: было много предложений кататься за другую страну, но я не ушёл

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что ему поступало много предложений кататься за другую страну.

«Было много предложений кататься за другую страну, но я не ушёл. Я большой патриот. Вырос в СССР. Горжусь своей страной. Отказывался от выгодных предложений. Знал, что на правильном пути», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров заявил, что хотел бы выйти на лёд на коньках.