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В «Монако» заявили, что Головин восстанавливается после повреждения

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В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос о повреждении российского полузащитника команды Александра Головина.
В «Монако» заявили, что Головин восстанавливается после повреждения
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

«Головин восстанавливается от повреждения. Медицинская информация о готовности россиянина сыграть в ближайшем матче чемпионата будет представлена в пятницу», — приводит Sport24 слова пресс-атташе Жюльена Кревелье.

Немногим ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении.

Ранее агент Головина заявил, что футболист прибыл в расположение «Монако».

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