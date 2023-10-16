В «Монако» заявили, что Головин восстанавливается после повреждения
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«Головин восстанавливается от повреждения. Медицинская информация о готовности россиянина сыграть в ближайшем матче чемпионата будет представлена в пятницу», — приводит Sport24 слова пресс-атташе Жюльена Кревелье.
Немногим ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении.
Ранее агент Головина заявил, что футболист прибыл в расположение «Монако».