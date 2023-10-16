Слуцкий принял участие в тревел-шоу и показал знаковые места Волгограда

Российский специалист Леонид Слуцкий принял участие в новом выпуске тревел-шоу Яндекс Путешествий «Доедешь — напиши».

В третьей серии тревел-шоу тренер и звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина показали город Волгоград.

«Для меня это место встречи для поцелуев. Стоишь здесь с букетом у фонтана «Искусства», девушки иногда приходили, но не всегда. Потом гуляешь с ними по набережной, к вечеру заходишь в планетарий. Красота, тишина, сидите, целуетесь», — рассказал специалист.

Слуцкий провёл актрису по знаковым местам города. Вместе с ними зрители имеют возможность увидеть набережную с пропилеями, лучший ресторан Волгограда, исторические улицы, музеи и многое другое. Ведущие серии также попробовали вейксёрф на Волге и познакомились с настоящими казаками.

Ранее Слуцкий рассказал, почему не возвращается к тренерской деятельности.