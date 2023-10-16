Карпин — о матче с Кенией: хочется просто выигрывать для хорошего настроения

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что победа над Кенией придаст уверенности и добавит много положительных эмоций игрокам национальной команды.

«Хочется просто выигрывать. Неважно, идут в зачёт очки или не идут, хочется выигрывать. Хочется, чтобы было хорошее настроение, чтобы было как после Камеруна, когда футболистам после игры было приятно друг с другом общаться и друг на друга смотреть», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.











