Футбольный агент: Васютиным интересуются топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции

Александр Дубровин, агент голкипера петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Васютина, не исключил, что российский вратарь может продолжить карьеру в Скандинавии.

«К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нём, также Александром интересуется некоторые российские клубы», — цитирует Дубровина Sport24.

По его словам, у Васютина идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами.

«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарём и делает для этого всё. Зимой не рассматриваем смену клуба — он сконцентрирован только на «Зените», — добавил агент.

Васютин в сезоне-2023/24 провёл пять матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €400 тыс.

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