Футбольный агент: Васютиным интересуются топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции
«К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нём, также Александром интересуется некоторые российские клубы», — цитирует Дубровина Sport24.
По его словам, у Васютина идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами.
«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарём и делает для этого всё. Зимой не рассматриваем смену клуба — он сконцентрирован только на «Зените», — добавил агент.
Васютин в сезоне-2023/24 провёл пять матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в €400 тыс.
Ранее Сергей Семак поделился впечатлениями от товарищеского матча с казахстанским «Кайратом».