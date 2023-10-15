Семененко заявил, что опыт международных стартов помогает ему в начале сезона

Победитель первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе Евгений Семененко дал понять, что опыт выступления на международных соревнованиях помогает ему показывать высокие результаты в начале сезона-2023/24.

«После этапа можно чуть-чуть выдохнуть. У меня уже есть длительный опыт, я выступал на международных стартах, поэтому сейчас более-менее получается выходить и показывать то, что я показывал на тренировке», — цитирует Семененко ТАСС.

20-летний фигурист признался, что был рад выполнить первый прыжок — четверной риттбергер.

«С таким процентом успешных прыжков на тренировках, 80 процентов, грех было не вставлять его в произвольную программу», — добавил Семененко.

По итогам короткой и произвольной программ россиянин получил от судей 289,37 балла.

На второй позиции расположился Роман Савосин с результатом 277,66. Третий — Андрей Мозалёв (259,47).

Ранее сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах.





