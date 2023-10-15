Узнать больше

Камельзон считает, что Рублёв потерпел обидное поражение от Хуркача

Короткая ссылка
Заслуженный тренер Владимир Камельзон заявил, что Андрей Рублёв имел неплохие шансы на победу над Хубертом Хуркачем в финале «Мастерса» в Шанхае.
Камельзон считает, что Рублёв потерпел обидное поражение от Хуркача
  • AP
  • © Andy Wong

«Обидное поражение Рублёва от Хуркача. Здорово, что Рублёв уже попал в финал. Но такие матчи никогда не похожи на другие игры», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

При этом тренер подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что Андрей проиграл Хуркачу.

«Рублёв на хорошем ходу — без проблем попадает в восьмёрку. А любое поражение будет анализироваться, потому что класс не должен падать», — добавил Камельзон.

Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». На счету 25-летнего Рублёва 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить