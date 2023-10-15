Камельзон считает, что Рублёв потерпел обидное поражение от Хуркача
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«Обидное поражение Рублёва от Хуркача. Здорово, что Рублёв уже попал в финал. Но такие матчи никогда не похожи на другие игры», — цитирует Камельзона «Чемпионат».
При этом тренер подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что Андрей проиграл Хуркачу.
«Рублёв на хорошем ходу — без проблем попадает в восьмёрку. А любое поражение будет анализироваться, потому что класс не должен падать», — добавил Камельзон.
Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». На счету 25-летнего Рублёва 14 титулов на турнирах ATP.
Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP.