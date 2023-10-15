Камельзон считает, что Рублёв потерпел обидное поражение от Хуркача

Заслуженный тренер Владимир Камельзон заявил, что Андрей Рублёв имел неплохие шансы на победу над Хубертом Хуркачем в финале «Мастерса» в Шанхае.

«Обидное поражение Рублёва от Хуркача. Здорово, что Рублёв уже попал в финал. Но такие матчи никогда не похожи на другие игры», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

При этом тренер подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что Андрей проиграл Хуркачу.

«Рублёв на хорошем ходу — без проблем попадает в восьмёрку. А любое поражение будет анализироваться, потому что класс не должен падать», — добавил Камельзон.

Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». На счету 25-летнего Рублёва 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP.