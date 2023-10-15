Ари: вся Бразилия ждёт возвращения России, осталось недолго
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«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждёт возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ», — цитирует Ари «РБ Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Ранее Александр Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.