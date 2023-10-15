Ари: вся Бразилия ждёт возвращения России, осталось недолго

Бывший футболист сборной России Ари высказался о возможном возвращении национальных команд на международные турниры.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждёт возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ», — цитирует Ари «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Сборная России тогда не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Александр Алаев заявил, что РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена.