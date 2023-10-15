Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в игре с «Детройтом»
- AP
Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в Детройте и завершилась со счётом 6:4.
В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг, Алекс Дебринкэт (дубль), Лукас Рэймонд, Джей Ти Комфер, Мориц Зайдер.
У проигравших отличились Стивен Стэмкос (дубль), Брэндон Хагель, Виктор Хедман.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с показателем полезности «-4».
Ранее гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари».