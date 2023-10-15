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Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в игре с «Детройтом»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз» .
Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в игре с «Детройтом»
  • AP

Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в Детройте и завершилась со счётом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг, Алекс Дебринкэт (дубль), Лукас Рэймонд, Джей Ти Комфер, Мориц Зайдер.

У проигравших отличились Стивен Стэмкос (дубль), Брэндон Хагель, Виктор Хедман.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с показателем полезности «-4».

Ранее гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари».

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