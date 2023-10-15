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Янчук считает, что Рублёв нервничал в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук похвалил Андрея Рублёва, который смог взять себя в руки в решающий момент и обыграть Григора Димитрова в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае.

«В первом сете была равная игра, Рублёв нервничал, допускал большое количество ошибок, но на тай-брейке сумел показать, что он волевой игрок. Несмотря на то, что он проиграл сразу свою подачу во втором сете, он потом сумел отыграться и перехватить инициативу полностью», — цитирует Янчука ТАСС.

Тренер дал понять, что ожидал очень упорного поединка.

«Я думал, что матч завершится в трёх сетах, но Андрей смог справиться в двух», — добавил Янчук.

В полуфинале турнира россиянин одержал победу над болгарином Димитровым со счётом 7:6, 6:3. Рублёв в финале турнира встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее сообщалось, что Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если выиграет турнир в Шанхае.

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