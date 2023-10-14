Узнать больше

Дубль Берарди помог сборной Италии разгромить Мальту в отборе на Евро-2024

Короткая ссылка
Сборная Италии по футболу разгромила на своём поле команду Мальты в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Игра седьмого тура группы С завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Лучано Спаллетти.

Мячи забили Джакомо Бонавентура (23-я минута), Доменико Берарди (45-я, 64-я), Давиде Фраттези (93-я).

Италия с десятью очками занимает второе место в группе. На первой позиции располагается Англия (13). Мальта (ноль) — на пятой.

В параллельном матче Венгрия победила Сербию (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить