Дубль Берарди помог сборной Италии разгромить Мальту в отборе на Евро-2024

Сборная Италии по футболу разгромила на своём поле команду Мальты в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Игра седьмого тура группы С завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Лучано Спаллетти.

Мячи забили Джакомо Бонавентура (23-я минута), Доменико Берарди (45-я, 64-я), Давиде Фраттези (93-я).

Италия с десятью очками занимает второе место в группе. На первой позиции располагается Англия (13). Мальта (ноль) — на пятой.

В параллельном матче Венгрия победила Сербию (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024.