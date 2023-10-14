Дубль Берарди помог сборной Италии разгромить Мальту в отборе на Евро-2024
Игра седьмого тура группы С завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Лучано Спаллетти.
Мячи забили Джакомо Бонавентура (23-я минута), Доменико Берарди (45-я, 64-я), Давиде Фраттези (93-я).
Италия с десятью очками занимает второе место в группе. На первой позиции располагается Англия (13). Мальта (ноль) — на пятой.
В параллельном матче Венгрия победила Сербию (2:1).
Ранее сообщалось, что сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024.