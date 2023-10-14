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Габдуллин: по своей афише поединок Чимаева и Усмана может претендовать на бой года

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Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин поделился своими ожиданиями от противостояния в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.
Габдуллин: по своей афише поединок Чимаева и Усмана может претендовать на бой года
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«Этот бой я давно хотел посмотреть. Это одно из самых ожидаемых событий года. По своей афише это противостояние может рассматриваться в качестве претендента на звание боя года. Главное — чтобы бойцы в октагоне подтвердили все ожидания. Это бой двух зрелищных и хладнокровных спортсменов. Сложно предугадать исход этого поединка. У Чимаева есть все шансы занять лидирующие позиции в UFC», — заявил Габдуллин RT.

Бой Чимаева и Усмана будет соглавным в рамках шоу UFC 294, которое пройдёт 21 октября в Абу-Даби.

19 октября Ural FC в Перми проведёт свой боксёрский турнир, который возглавит противостояние не знающих поражений спортсменов — олимпийского чемпиона (2020) Альберта Батыргазиева и венесуэльца Эндера Луцеса. 

Ранее сообщалось, что бразильский боец UFC Коста госпитализирован после отмены боя с Чимаевым.

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