Габдуллин: по своей афише поединок Чимаева и Усмана может претендовать на бой года
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«Этот бой я давно хотел посмотреть. Это одно из самых ожидаемых событий года. По своей афише это противостояние может рассматриваться в качестве претендента на звание боя года. Главное — чтобы бойцы в октагоне подтвердили все ожидания. Это бой двух зрелищных и хладнокровных спортсменов. Сложно предугадать исход этого поединка. У Чимаева есть все шансы занять лидирующие позиции в UFC», — заявил Габдуллин RT.
Бой Чимаева и Усмана будет соглавным в рамках шоу UFC 294, которое пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
19 октября Ural FC в Перми проведёт свой боксёрский турнир, который возглавит противостояние не знающих поражений спортсменов — олимпийского чемпиона (2020) Альберта Батыргазиева и венесуэльца Эндера Луцеса.
Ранее сообщалось, что бразильский боец UFC Коста госпитализирован после отмены боя с Чимаевым.