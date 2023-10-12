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Бразильский боец UFC Коста госпитализирован после отмены боя с Чимаевым

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Бразильских боец смешанных единоборств (MMA) Пауло Коста сообщил, что был госпитализирован после отмены поединка 294-го номерного турнира с бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Бразильский боец UFC Коста госпитализирован после отмены боя с Чимаевым
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Меня госпитализировали и сделали новую операцию. Следующее хирургическое вмешательство будет 13 октября. После первой операции, которую мне сделали 18 сентября, мы делали всё возможное, чтобы я мог принять участие в поединке. Но на этой неделе инфекция вернулась, мне снова потребовалось хирургическое вмешательство», — написал Коста на своей странице в социальной сети.

Боец поблагодарил всех за поддержку.

«Мне жаль, потому что я знаю, что этот бой был очень ожидаем», — подытожил он.

32-летнего бразильца в бою с Чимаевым заменит нигериец Камару Усман.

Ранее сообщалось, что бой между Чимаевым и Усманом на UFC 294 станет претендентским.

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