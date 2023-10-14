Камоцци посоветовал «Спартаку» сменить главного тренера

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что клубу стоит сменить главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» нужен другой тренер. Надеюсь, что придёт человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», — цитирует Камоцци РИА Новости.

«Спартак» с 17 очками по итогам 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).

Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.