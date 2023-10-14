Камоцци посоветовал «Спартаку» сменить главного тренера
- РИА Новости
«Спартаку» нужен другой тренер. Надеюсь, что придёт человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», — цитирует Камоцци РИА Новости.
«Спартак» с 17 очками по итогам 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).
Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.
Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.