Кафанов рассказал, кто будет вратарём сборной России в матче против Кении

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, кто станет голкипером национальной команды в контрольном матче с Кенией.

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали — Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря. Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100%, что с первых минут сыграет Илья», — цитирует Кафанова РИА Новости.

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команда Кении.

Сафонов в сезоне-2023/24 в 11 матчах за «Краснодар» в чемпионате России пропустил пять мячей.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.