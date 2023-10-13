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СКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ, у Рендулича два очка

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СКА победил минское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ, у Рендулича два очка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:2.

В составе петербургской команды шайбы забросили Борна Рендулич, Сергей Толчинский и Артём Сергеев. У минской команды отличились Роман Горбунов и Янни Калдис.

Таким образом, СКА набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (Минск) расположилось на седьмой позиции.

Ранее «Салават Юлаев» нанёс крупное поражение «Витязю», забросив восемь шайб в матче КХЛ.

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