Узнать больше

«Салават Юлаев» нанёс крупное поражение «Витязю», забросив восемь шайб в матче КХЛ

Короткая ссылка
«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» нанёс крупное поражение «Витязю», забросив восемь шайб в матче КХЛ
  • Gettyimages.ru

В составе уфимского клуба шайбы забросили Александр Шаров, Джош Ливо (дубль), Александр Хмелевски (дубль), Иван Дроздов, Владислав Ефремов. У «Витязя» отличился Руслан Педан.

Таким образом, «Салават Юлаев» (22) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» (девять) располагается на 11-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее «Локомотив» разгромил «Барыс» и укрепил лидерство в таблице КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить