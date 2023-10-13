«Салават Юлаев» нанёс крупное поражение «Витязю», забросив восемь шайб в матче КХЛ

«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе уфимского клуба шайбы забросили Александр Шаров, Джош Ливо (дубль), Александр Хмелевски (дубль), Иван Дроздов, Владислав Ефремов. У «Витязя» отличился Руслан Педан.

Таким образом, «Салават Юлаев» (22) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» (девять) располагается на 11-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее «Локомотив» разгромил «Барыс» и укрепил лидерство в таблице КХЛ.