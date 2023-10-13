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Футболист ЦСКА Файзуллаев заказал на тренировку 30 килограмм узбекского плова

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Полузащитник клуба столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заказал на тренировку клуба 30 кг узбекского плова.
Футболист ЦСКА Файзуллаев заказал на тренировку 30 килограмм узбекского плова
  • Gettyimages.ru

«Мы тренировались, а он заказал откуда-то 30 кг плова. Привезли огромный казан, так что все вкусно пообедали», —цитирует полузащитника армейцев Ивана Облякова kp.ru.

4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провёл за ЦСКА шесть матчей, забил один мяч и отличился одной результативной подачей.

Ранее Файзуллаев стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

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