Футболист ЦСКА Файзуллаев заказал на тренировку 30 килограмм узбекского плова
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«Мы тренировались, а он заказал откуда-то 30 кг плова. Привезли огромный казан, так что все вкусно пообедали», —цитирует полузащитника армейцев Ивана Облякова kp.ru.
4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провёл за ЦСКА шесть матчей, забил один мяч и отличился одной результативной подачей.
Ранее Файзуллаев стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре.