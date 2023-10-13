TMZ: футболиста студенческой команды Колдуэлла застрелили в США
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О смерти игрока сообщили в команде Государственного университета Нортуэстерн, за которую он выступал.
По информации TMZ, спортсмена застрелили в ночь на 12 октября. Сотрудники прибыли к кампусу университета и обнаружили раненного Колдуэлла, позднее футболист скончался.
21-летний игрок присоединился к команде Государственного университета Нортуэстерн в 2022 году. В сезоне-2023/24 он не успел провести ни одной игры за команду из-за травмы.
Ранее сообщалось, что полиция США подозревает трёх человек в смерти болельщика на матче по американскому футболу.