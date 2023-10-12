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TMZ: полиция США обвиняет трёх человек в смерти болельщика на футбольном матче

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Полиция США подозревает трёх человек в смерти болельщика на матче по американскому футболу.
TMZ: полиция США обвиняет трёх человек в смерти болельщика на футбольном матче
  • Gettyimages.ru
  • © Zeferli

На матче «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Майами Долфинс» умер 53-летний Дейл Муни, который был вовлечён в драку и потерял сознание, сообщает TMZ.

Отмечается, что болельщика доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. После опроса свидетелей и просмотра видеозаписей инцидента полицейские пришли к выводу, что в драке принимали участие три человека. 

Ранее ночью на трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП попали четыре игрока футбольного клуба «Уралец-ТС».

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