TMZ: полиция США обвиняет трёх человек в смерти болельщика на футбольном матче

Полиция США подозревает трёх человек в смерти болельщика на матче по американскому футболу.

На матче «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Майами Долфинс» умер 53-летний Дейл Муни, который был вовлечён в драку и потерял сознание, сообщает TMZ.

Отмечается, что болельщика доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. После опроса свидетелей и просмотра видеозаписей инцидента полицейские пришли к выводу, что в драке принимали участие три человека.

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