Латвия обыграла Армению в матче квалификаций чемпионата Европы по футболу

Сборная Латвии обыграла команду Армении в матче седьмого тура квалификаций чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча на стадионе «Сконто» в Риге завершилась со счётом 2:0.

В составе латвийской команды отличились Янис Икауниекс (39-я минута) и Даниэль Балодис (68-я).

В таблице группы D Латвия занимает последнее место с тремя очками. У Армении семь очков. Лидирует сборная Хорватии с десятью очками.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.