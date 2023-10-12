Латвия обыграла Армению в матче квалификаций чемпионата Европы по футболу
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Встреча на стадионе «Сконто» в Риге завершилась со счётом 2:0.
В составе латвийской команды отличились Янис Икауниекс (39-я минута) и Даниэль Балодис (68-я).
В таблице группы D Латвия занимает последнее место с тремя очками. У Армении семь очков. Лидирует сборная Хорватии с десятью очками.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.