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Латвия обыграла Армению в матче квалификаций чемпионата Европы по футболу

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Сборная Латвии обыграла команду Армении в матче седьмого тура квалификаций чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Латвия обыграла Армению в матче квалификаций чемпионата Европы по футболу
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Встреча на стадионе «Сконто» в Риге завершилась со счётом 2:0.

В составе латвийской команды отличились Янис Икауниекс (39-я минута) и Даниэль Балодис (68-я).  

В таблице группы D Латвия занимает последнее место с тремя очками. У Армении семь очков. Лидирует сборная Хорватии с десятью очками.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.

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