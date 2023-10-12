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Матыцин: МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры.
Матыцин: МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность. При этом до сих пор не сформулировано чётких, обоснованных критериев допуска россиян и белорусов», — цитирует Матыцина РИА Новости. 

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв заявил, что решения МОК в отношении России слишком политизированные.

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