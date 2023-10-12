Матыцин: МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры.

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность. При этом до сих пор не сформулировано чётких, обоснованных критериев допуска россиян и белорусов», — цитирует Матыцина РИА Новости.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв заявил, что решения МОК в отношении России слишком политизированные.