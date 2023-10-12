МОК: решение о допуске россиян будет принято ближе к Олимпиаде

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что вопрос по допуску сборной России к летней Олимпиаде 2024 года в Париже отложен на более поздний срок.

«У нас нет временных рамок, решение будет принято в правильное время, ближе к Играм», — цитирует Адамса ТАСС.

Он напомнил, что в случае положительного решения россияне будут допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.