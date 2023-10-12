«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:3.

В составе гостей голами отметились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов и Никита Лямкин. У хозяев одну шайбу забросил Александр Щемеров и дубль оформил Евгений Грачёв.

Таким образом, казанская команда набрала 25 очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Хабаровчане с 16 баллами занимают девятую строчку.

Ранее московский ЦСКА проиграл столичному «Спартаку» в КХЛ.