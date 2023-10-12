«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Встреча проходила на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:3.
В составе гостей голами отметились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов и Никита Лямкин. У хозяев одну шайбу забросил Александр Щемеров и дубль оформил Евгений Грачёв.
Таким образом, казанская команда набрала 25 очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Хабаровчане с 16 баллами занимают девятую строчку.
Ранее московский ЦСКА проиграл столичному «Спартаку» в КХЛ.