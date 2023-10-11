«Спартак» обыграл ЦСКА в матч КХЛ
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Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Жамнова.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (3-я минута), Ансель Галимов (17-я), Иван Морозов (25-я), Николай Голдобин (31-я), Даниил Орлов (51-я).
У проигравших отличились Сергей Плотников (24-я), Виталий Абрамов (45-я), Никита Нестеров (49-я).
«Спартак» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (17) располагается на седьмой позиции.
Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что московской команде прежде всего следует наладить игру в обороне.