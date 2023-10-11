«Спартак» обыграл ЦСКА в матч КХЛ

«Спартак» на своём льду нанёс поражение ЦСКА в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (3-я минута), Ансель Галимов (17-я), Иван Морозов (25-я), Николай Голдобин (31-я), Даниил Орлов (51-я).

У проигравших отличились Сергей Плотников (24-я), Виталий Абрамов (45-я), Никита Нестеров (49-я).

«Спартак» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (17) располагается на седьмой позиции.

Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что московской команде прежде всего следует наладить игру в обороне.