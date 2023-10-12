Sky Sports: экс-глава «Формулы-1» Экклстоун признался в мошенничестве

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признал себя виновным в мошенничестве в ходе судебных слушаний.

Как сообщает Sky Sports, 92-летний британец не задекларировал активы на сумму €472 млн, находящиеся за границей, и предоставил в налоговую службу ложные сведения.

По информации источника, экс-глава «Формулы-1» предстал перед судом при поддержке своей третьей жены Фабианы Флоси и признал себя виновным в недекларировании данной суммы, находящейся на счетах трастового фонда в Сингапуре.

В июле 2022 года британская Королевская прокурорская служба предъявила Экклстоуну обвинение в мошенничестве после расследования Управления по налогам и таможенным сборам Великобритании.

Ранее экс-глава «Формулы-1» высказался в поддержку президента России Владимира Путина.