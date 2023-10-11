Ротенберг: СКА во втором и третьем периодах мог вытащить игру с «Локо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что петербургская команда была способна уйти от поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«По самоотдаче во втором и третьем периодах вопросов нет, могли вытащить матч, полностью контролировали ход игры, здорово играл вратарь», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что напряжённые матчи против сильных соперников позволяют хоккеистам СКА быстрее расти в профессиональном плане.

«Мы серьёзно готовились к игре, понимали, насколько организованный и структурный соперник приедет к нам, все моменты учли. Была задача забить, допустили на пересменке ошибку, соперник играет на наших ошибках. Мы допустили три ошибки, разберём их», — добавил Ротенберг.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Никитина. В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута), Даниил Тесанов (22-я), Георгий Иванов (24-я). У проигравших отличились Артём Земчёнок (24-я), Борна Рендулич (50-я).

«Локомотив» (27 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА (16) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сочи» Борна Рендулич продолжит карьеру в СКА.