Наумов: отсутствие Головина в матче со сборной Камеруна — огромная потеря
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«Отсутствие Головина в матче с камерунцами — огромная потеря для нашей сборной. Не сомневаюсь в том, что сейчас он ведущий игрок команды. По мастерству он, по моему мнению, сильнейший футболист в сборной», — цитирует Наумова «Матч ТВ».
По его словам, трудно строить предположения относительно того, как сложится матч с Камеруном.
«Нам нужно пытаться стабилизировать состав и постараться сыграть в агрессивный футбол. Хотя сборная Камеруна всегда славилась организацией игры, силовой манерой футбола», — добавил Наумов.
Немногим ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении.
Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч с Россией.