Наумов: отсутствие Головина в матче со сборной Камеруна — огромная потеря

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы сильно пригодиться сборной России в октябрьских товарищеских матчах.

«Отсутствие Головина в матче с камерунцами — огромная потеря для нашей сборной. Не сомневаюсь в том, что сейчас он ведущий игрок команды. По мастерству он, по моему мнению, сильнейший футболист в сборной», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

По его словам, трудно строить предположения относительно того, как сложится матч с Камеруном.

«Нам нужно пытаться стабилизировать состав и постараться сыграть в агрессивный футбол. Хотя сборная Камеруна всегда славилась организацией игры, силовой манерой футбола», — добавил Наумов.

Немногим ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч с Россией.