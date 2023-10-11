«Локомотив» победил СКА и сохранил лидерство в КХЛ

Ярославский «Локомотив» в гостях нанёс поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута), Даниил Тесанов (22-я), Георгий Иванов (24-я). У проигравших отличились Артём Земчёнок (24-я), Борна Рендулич (50-я).

«Локомотив» (27 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА (16) занимает восьмое место.

В других матчах «Куньлунь» потерпел дома поражение от минского «Динамо» (0:4), а «Торпедо» переиграло в гостях «Северсталь» (4:3).

Ранее сообщалось, что нападающий «Сочи» Борна Рендулич продолжит карьеру в СКА.