«Локомотив» победил СКА и сохранил лидерство в КХЛ
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Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Никитина.
В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута), Даниил Тесанов (22-я), Георгий Иванов (24-я). У проигравших отличились Артём Земчёнок (24-я), Борна Рендулич (50-я).
«Локомотив» (27 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА (16) занимает восьмое место.
В других матчах «Куньлунь» потерпел дома поражение от минского «Динамо» (0:4), а «Торпедо» переиграло в гостях «Северсталь» (4:3).
Ранее сообщалось, что нападающий «Сочи» Борна Рендулич продолжит карьеру в СКА.