Махачев ожидал, что получит в соперники Гамрота
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«Думал, что мне дадут Гамрота, но когда узнал о Волкановски, это не стало большим сюрпризом, потому что он ничего не потеряет. Он не ставит на кон пояс, заработает деньги, вот и всё», — цитирует Махачева журналист Аарон Бронстетер.
По его словам, организаторы титульного боя также связывались с Джастином Гэтжи.
«Но он сказал, что не сможет уложиться в вес за десять дней. У нас не было много вариантов», — добавил Махачев.
Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Александер Волкановски заменил бразильца.
Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее Махачев поблагодарил Волкановски за согласие заменить Оливейру на турнире UFC 294.