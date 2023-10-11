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Махачев ожидал, что получит в соперники Гамрота

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев предполагал, что глава промоушена Дана Уайт даст ему в соперники Матеуша Гамрота.
Махачев ожидал, что получит в соперники Гамрота
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Думал, что мне дадут Гамрота, но когда узнал о Волкановски, это не стало большим сюрпризом, потому что он ничего не потеряет. Он не ставит на кон пояс, заработает деньги, вот и всё», — цитирует Махачева журналист Аарон Бронстетер.

По его словам, организаторы титульного боя также связывались с Джастином Гэтжи.

«Но он сказал, что не сможет уложиться в вес за десять дней. У нас не было много вариантов», — добавил Махачев.

Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Александер Волкановски заменил бразильца.

Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев поблагодарил Волкановски за согласие заменить Оливейру на турнире UFC 294.

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